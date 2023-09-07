Трамп связал начало СВО на Украине с фальсификацией итогов выборов в США

Экс-президент Соединенных Штатов считает, что Россия не начала бы спецоперацию на украинской территории, если бы он стал президентом в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы в США не были "фальсифицированы выборы", то есть, если бы к власти в 2021 году не пришел демократ Джо Байден. Запись интервью с республиканцем разместил на своем сайте американский радиоведущий Хью Хьюитт.

"То, что происходит на Украине, так печально. <...>. Он бы [президент РФ Владимир Путин] никогда бы этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы", - убежден Трамп.

Также политик утверждал, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя они "не были близки с ним".

Ранее Трамп заявил, что США в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. По его мнению, украинский кризис "должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей".

Трамп утверждает, что выиграл президентские выборы в 2020 году, однако их результаты, по его словам, были фальсифицированы. Ранее он отказался дать обещание, что признает результаты выборов в 2024 году, в которых намерен участвовать.