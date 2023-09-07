Разведка Ирана раскрыла планировавшую беспорядки внутри страны проамериканскую группировку

Информации о численности группировки и ее составе не приводится

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство информации Ирана и разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) сообщили о раскрытии проамериканской группировки, которая планировала организовать беспорядки на территории исламской республики. Об этом говорится в совместном заявлении разведывательных ведомств.

"Члены этой сети при финансовой поддержке Госдепартамента США, организации Freedom House и ряда других элементов занимались подготовкой активисток как внутри Ирана, так и за его пределами, - приводит текст документа агентство ISNA. - Они планировали провести в английской Школе востоковедения и африканистики два мероприятия 16 и 23 шахривара (название месяца и иранском календаре, соответствует 7 и 14 сентября по григорианскому календарю - прим. ТАСС), которые должны были пройти также в виртуальном формате. Целью этих мероприятий была подготовка беспорядков на территории Ирана и создание атмосферы напряженности внутри страны".

Информации о численности группировки и ее составе не приводится.