Харрис назвала визит Байдена во Вьетнам новым шагом в развитии двусторонних отношений

Президент США посетит страну с 10 по 11 сентября

ХАНОЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Предстоящий в конце этой недели визит во Вьетнам президента Соединенных Штатов Джо Байдена станет новым шагом в развитии двусторонних отношений. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на встрече с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Минь Чинем на полях 43-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Харрис, как отмечает ВИА, "подчеркнула важность государственного визита президента Джо Байдена во Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга". Она высказала уверенность в том, что этот визит "станет новым шагом в развитии двусторонних отношений".

По информации агентства, на встрече глава вьетнамского правительства и вице-президент США выразили удовлетворение быстрым развитием вьетнамско-американских отношений всеобъемлющего партнерства и подтвердили желание поднять их в ближайшее время на новый уровень по ряду направлений, в том числе в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, инноваций, образования, народных обменов и преодоления последствий войны.

Как сообщил МИД СРВ, президент США посетит Вьетнам с 10 по 11 сентября. "Визиты высокопоставленных лидеров двух стран углубят вьетнамско-американские отношения, приведут их к стабильному, предметному и долгосрочному развитию во всех областях, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг.