Граждан Молдавии предупредили о подорожании дров на фоне энергетического кризиса

В настоящее время цена кубометра дров твердых пород на рынках Молдавии выросла до 1 600 лей

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Министр окружающей среды Молдавии Иорданка-Родика Иорданова предупредила граждан о грядущем подорожании дров, которыми они спешат запастись на зиму из-за выросших в несколько раз цен на газ и электроэнергию.

"Очевидно, что цена на дрова будет выше, потому что стоимость работ выросла, подорожало топливо. И, соответственно, исходя из методологии расчета цены, она варьирует у каждого лесного хозяйства с учетом расстояния и выполненной работы", - цитирует в четверг слова министра молдавский телеканал Еxclusiv TV. На сколько подорожают дрова, министр не уточнила, отметив, что вся информация о цене и наличии дров будет доступна на сайте ведающего лесным хозяйством предприятия "Moldsilva".

В настоящее время цена кубометра дров твердых пород на рынках Молдавии выросла до 1 600 лей (около $90) за 1 складометр, дешевле обходятся дрова из хвои. В прошлом году из-за семикратного увеличения цен на газ правительство Молдавии распорядилось обеспечить население дровами, потребность в которых в зимний период оценивалась более чем в 1 млн кубометров. Однако выяснилось, что местные лесничества способны обеспечить около 800 тыс. куб. м так как в Молдавии покрыто лесами только 11% территории.

Осенью правительство запустило специальный сайт lemne.md для информирования населения о наличии запасов дров, ставших дефицитом, был установлен лимит их продажи на уровне пяти складометров на домохозяйство. Власти также запустили горячую линию, где можно получить информацию по вопросу покупки дров и уведомить о случаях коррупции и незаконных вырубках деревьев.

Летом прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Их участники требуют отставки президента Майи Санду и правительства, которое сформировала ее правящая Партия действия и солидарности, которых критикуют за беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, рекордную за последние 20 лет инфляцию, превышающую 35%. Руководство страны призывают провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.