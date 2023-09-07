Жена Пашиняна выложила в Facebook совместное фото с Зеленским

Анна Акопян впервые приняла участие в "форуме первых леди и джентльменов"

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян выложила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской.

На опубликованной фотографии Акопян пожимает Зеленскому руку. Встреча состоялась на полях проходившего 6 сентября в Киеве третьего "форума первых леди и джентльменов".

Анна Акопян в первый раз приняла участие в этом инициированном украинскими властями мероприятии, а также в первый раз посетила Киев в качестве супруги премьера Армении. По информации местных СМИ, она также передала Украине гуманитарную помощь.

После начала российской специальной военной операции официальные лица Армении старались не комментировать эту тему, ограничиваясь призывами к мирным переговорам.