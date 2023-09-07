7 сентября, 08:36

Глава Киргизии уволил министра образования за "ненадлежащее" исполнение обязанностей

О конкретных причинах решения не сообщается

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров уволил министра образования и науки республики Каныбека Иманалиева за "ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Каныбек Иманалиев освобожден от должности министра образования и науки", - говорится в сообщении. Конкретные причины принятого президентом решения в сообщении пресс-службы не указаны.

Временно исполняющим обязанности министра образования и науки Киргизии назначен первый заместитель Иманалиева Уланбек Усеков. 

Теги:
КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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