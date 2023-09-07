Лукашенко заявил о готовности Белоруссии поддерживать Африку в стремлении к независимости

По словам белорусского президента, будущее планеты во многом принадлежит Африке

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого выразил убеждение, что будущее планеты во многом принадлежит Африке, и Минск готов поддерживать ее страны в стремлении к независимости.

"Рад вас встретить в Беларуси, мы давно вас ждали. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Я также придерживаюсь такого мнения".

По его словам, Белоруссия готова поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости. "Африка развивается. Государства континента приобретают свою независимость. Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу", - продолжил президент.

Он добавил, что Белоруссия - технологичная страна - и готова делиться технологиями не только с Экваториальной Гвинеей, но и другими государствами Африки, которые в этом заинтересованы. "Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, если мы на что-то способны, если мы, с вашей точки зрения, можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь президент Экваториальной Гвинеи отметил, что "Беларусь и белорусский народ являются братским народом и братской страной".

Лидер Экваториальной Гвинеи в среду прибыл с официальным визитом в Белоруссию.