В США разработали план применения ИИ для обеспечения кибербезопасности

Директор АНБ и глава Кибернетического командования США генерал Пол Накасоне назвал кибербезопасность основой национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США завершило стратегическое исследование по применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) для реализации своих задач. С таким заявлением выступил директор АНБ и глава Кибернетического командования США генерал Пол Накасоне на саммите по кибербезопасности в Вашингтоне.

По его словам, АНБ составило дорожную карту применения ИИ на практике и ознакомилось с возможными последствиями такого нововведения для своих сотрудников. "В основном мы используем искусственный интеллект для нашей разведывательной миссии, однако мы бы посмотрели на него в другом ключе в рамках обеспечения кибербезопасности", - приводит слова Накасоне портал Defense One.

Киберкомандование США также разработало пятилетний план использования ИИ, рассматривающий возможности применения таких технологий "в сфере операций в киберпространстве". Накасоне подчеркнул, что кибербезопасность является основой национальной безопасности.

Кроме того, Накасоне вновь обратился к Конгрессу США с призывом возобновить действие раздела 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который позволил бы АНБ собирать персональные данные иностранцев, например, электронной почты и телефонных разговоров.