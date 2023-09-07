Венгрия заявила, что выступает за немедленное начало мирных переговоров по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто отметил, что "сегодня условия для мирных переговоров намного лучше, чем будут завтра"

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Венгрия выступает за немедленное начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине, потому что условия для них - по мере продолжения военных действий - будут только ухудшаться. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи, который сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Каждый день войны приносит новые жертвы и новые разрушения. Пропаганда о том, что лучшие условия для заключения мирного соглашения будут созданы на поле боя, является ложной. Сегодня условия для мирных переговоров намного лучше, чем будут завтра, но намного хуже, чем были вчера", - сказал глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также отметил необходимость держать открытыми каналы связи между Европой и Россией, в том числе для урегулирования украинского конфликта, и подчеркнул, что ОБСЕ может сыграть свою роль в поддержании такого диалога. "Любые усилия по укреплению роли ОБСЕ в установлении мира будут поддержаны правительством Венгрии", - заверил министр.