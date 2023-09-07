Венгрия заявила, что отныне не желает слышать от США рассуждения на тему демократии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто собщил, что "если бы Дональд Трамп стал президентом США, то очень скоро по соседству с нами наступил бы мир"

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти США не имеют права говорить что-либо другим странам по поводу демократии, поскольку сами нарушают демократические нормы, пытаясь отстранить от участия в выборах бывшего президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи, который сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что администрация Джо Байдена и законодатели от Демократической партии стремятся не допустить республиканца Трампа до президентских выборов в 2024 году, используя поданные против него судебные иски, а также положения Конституции США. Теперь, ответил Сийярто, Соединенным Штатам придется "отложить в долгий ящик свои поучительные заявления о состоянии венгерской демократии".

"Отныне мы не хотим слышать от американцев, как здесь работает демократия, как работают институты, как обстоят дела с верховенством права. Потому что, если они могут дисквалифицировать одного из главных кандидатов на выборах, то мы не будем воспринимать никакую критику с их стороны относительно функционирования нашей политической системы", - сказал глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также заявил, что отстранение Трампа от участия в президентской гонке было бы очень плохой новостью, поскольку в случае новой победы в борьбе за Белый дом он смог бы добиться урегулирования конфликта на Украине. "У нас есть все основания считать, что если бы Дональд Трамп стал президентом США, то очень скоро по соседству с нами наступил бы мир. Мы также убеждены, что если бы Дональд Трамп остался на посту президента Соединенных Штатов, то эта война не разразилась бы", - отметил министр.

"Таким образом, для тех, кто выступает за мир, было бы очень плохой новостью, если бы усилия Соединенных Штатов по устранению наиболее вероятного кандидата в президенты [от Республиканской партии] увенчались успехом", - добавил глава МИД.

Ранее Сийярто уже заявлял, что Венгрия рассчитывает на возвращение Трампа в Белый дом, которое позволит ему заняться урегулированием ситуации на Украине. Об этом неоднократно говорил также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В недавнем интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он выразил уверенность в том, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Трамп сможет добиться прекращения украинского конфликта.