Чрезвычайную комиссию по "российскому влиянию" создали в Сенате парламента Польши

В состав сенатской комиссии включены семеро сенаторов, которые начнут поиски признаков "российского влияния" начиная с 2005 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайная комиссия по расследованию "российского влияния" на решения польских органов власти создана в Сенате (верхней палате парламента) Польши. Об этом сообщает агентство РАР.

За создание такой комиссии проголосовали 49 сенаторов при одном воздержавшемся. Голосов против не было.

По информации вице-спикера Сената Михала Каминьского, первое заседание комиссии состоится уже в четверг.

Сообщается, что в числе задач новой комиссии будет выявление возможных угроз со стороны российских спецслужб и выработка способов противодействия таким угрозам, в том числе с помощью создания юридических механизмов.

В состав сенатской комиссии включены семеро сенаторов, которые начнут поиски признаков "российского влияния" начиная с 2005 года.

Сенатская комиссия стала в Польше уже вторым органом, расследующим "российское влияние". В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании государственной комиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 года по 2022 год. Среди ее целей - проанализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие "вредных решений", заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами.

В состав этой комиссии вошли девять политиков от правящей партии "Закон и справедливость". Ожидается, что госкомиссия начнет полномасштабную работу после парламентских выборов 15 октября.