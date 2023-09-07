В Раде пояснили, что выезд для военнообязанных женщин будет так же строг, как и для мужчин

Речь идет о женщинах, вставших на воинский учет на Украине с 1 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выезд с Украины для женщин, вставших на воинский учет с 1 октября, будет регламентироваться по тем же правилам, что и для мужчин, смягчения не предусмотрены. Об этом заявил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский.

"Военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, то тогда да, они смогут уехать. Если нет, тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - сказал он в комментарии агентству РБК-Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет. Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на учет в обязательном порядке, остальные - по собственному желанию.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов.