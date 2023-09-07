Палестинцы назвали условия, при которых они одобрят израильско-саудовское соглашение

В частности, представители Палестинской национальной администрации потребовали, чтобы территории на Западном берегу реки Иордан, находящиеся под контролем Израиля, были переданы в ведение ПНА

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Представители Палестинской национальной администрации (ПНА) назвали условия, при которых они будут готовы согласиться на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники в палестинской администрации.

По их данным, палестинцы встретились со своими визави из Саудовской Аравии в Эр-Рияде в среду. Кроме того, члены делегации ПНА провели в Эр-Рияде переговоры с представителями США, в частности, с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф. В разговоре с ней представители ПНА заявили, что могут согласиться на нормализацию саудовско-израильских отношений только при выполнении нескольких основных условий.

Согласно этим условиям, территории на Западном берегу реки Иордан, находящиеся под контролем Израиля (так называемый район C), должны быть переданы в ведение ПНА, а израильские поселения на всем Западном берегу должны перестать расширяться. Кроме того, палестинцы требуют возобновления финансовой поддержки со стороны Саудовской Аравии, приостановленной в 2019 году, в размере $200 млн ежегодно. США со своей стороны обязаны возобновить работу консульства для палестинских граждан Иерусалима, которое было закрыто экс-президентом Дональдом Трампом, а также способствовать возобновлению переговоров между Израилем и палестинскими властями с той же стадии, на которой они были приостановлены в 2014 году,

Американская сторона охарактеризовала эти требования представителей палестинской администрации как чрезмерные, однако отметила, что, с другой стороны, они разительно отличаются от декларируемой позиции ПНА по нормализации саудовско-израильских отношений. На официальном уровне палестинцы отрицают саму возможность подобного рода решений без создания собственного автономного государства.

4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что нормализация отношений между его государством и Саудовской Аравией возможна в обозримой перспективе, и это бы установило прочную связь между странами от Европы до Азии.

"Авраамовы соглашения" и их расширение

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабинета он сообщил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. Израильский президент Ицхак Герцог заявил в июле, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, что его страна открыта для диалога со всеми государствами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Источники газеты считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.