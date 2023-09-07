СМИ: США собираются использовать аэропорт Рованиеми в Лапландии

По сведениям газеты Iltalehti, власти Финляндии подтвердили эту информацию

СТОКГОЛЬМ, 7 сентября. /ТАСС/. ВВС США планируют использовать финский аэропорт Рованиеми (расположен в граничащей с Россией финской области Лапландия). Об этом сообщила газета Iltalehti.

Как отмечает издание, власти Финляндии подтвердили эту информацию. Так, согласно заявлению президента Финляндии Саули Ниинистё, реализация нового соглашения об оборонном сотрудничестве, переговоры по которому ведут Хельсинки и Вашингтон, "приведет к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США". Переговоры, указывает Iltalehti, вышли на "продвинутую стадию".

В обнародованном 25 августа сообщении финского МИД говорилось, что Финляндия и США завершили три раунда переговоров по новому соглашению об оборонном сотрудничестве, обсуждение которого началось год назад. Планируется, что переговорный процесс по этому поводу продлится один или два года.