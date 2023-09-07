7 сентября, 19:12
Военная операция на Украине

Такер Карлсон заявил, что большинство в США не поддерживает действия на Украине против РФ

По словам журналиста, администрация США продолжает этот "антидемократический проект" вопреки воле своих избирателей

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство американцев не поддерживает военные действия на Украине против России, однако администрация США продолжает этот "антидемократический проект" вопреки воле своих избирателей. Об этом заявил американский тележурналист Такер Карлсон в беседе с директором венгерского Центра фундаментальных прав Миклошем Санто.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Ссылаясь на результаты социологических исследований, тележурналист отметил, что "в США большинство людей не поддерживает продолжение войны на Украине против России". "Республиканцы, демократы, неопределившиеся - все против этого. Тем не менее лидеры каким-то образом делают вид, что выполняют волю народа. Это антидемократический проект", - сказал Карлсон.

"Заботы людей, которые контролируют Запад, полностью отделены от забот тех, кто живет в странах Запада, будь то левые, правые или центристы", - добавил популярный тележурналист, побывавший недавно в Будапеште. Видеозапись его беседы с руководителем Центра фундаментальных прав была размещена на сайте этой неправительственной организации.

Согласно опубликованным в августе результатам опроса, проведенного в США по заказу телекомпании CNN, 55% американцев выступают против предоставления дополнительной военной помощи Украине. Исследование также показало, что 53% его участников недовольны тем, как администрация президента США Джо Байдена подходит к конфликту на Украине, а 56% - тем, как она строит свои отношения с Россией. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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