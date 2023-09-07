Группа друзей в защиту Устава ООН обсудила в постпредстве РФ при ЕС международную повестку

И.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает взаимодействие в рамках ГДУ востребованным как никогда в современных реалиях

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Встреча аккредитованных при ЕС глав дипломатических миссий стран - участниц Группы друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) прошла в постоянном представительстве России при ЕС по случаю открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

По словам и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилла Логвинова, в современных реалиях взаимодействие в рамках ГДУ востребовано как никогда. "Важно наращивать его и за пределами нью-йоркской площадки, в том числе и здесь, в Брюсселе. Со своей стороны неизменно подтверждаем готовность всемерно способствовать дальнейшей активизации деятельности объединения и расширению его состава. Уверены, что повышение профиля ГДУ в брюссельском информпространстве пойдет на пользу реализации общих целей и задач, объединяющих нас в рамках данной структуры", - сказал он, выступая на встрече.

Как рассказали в российском диппредстаительстве, участники встречи провели "неформальный обмен мнениями о текущей международной ситуации, характеризующейся многочисленными угрозами многосторонности, включая применение односторонних ограничительных мер и попытки подорвать усилия по решению глобальных проблем". "Участники встречи согласились с важностью дальнейшего продвижения задач группы на международных площадках, на которых ее страны-члены условились взаимодействовать, в контексте их общих усилий по обеспечению уважения, продвижения и защиты Устава ООН, как его буквы, так и духа", - добавили в постпредстве РФ.

ГДУ учреждена в июле 2021 году при активном участии России. Сегодня в ее состав входят 19 государств: Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.

Участники ГДУ выступают против попыток некоторых государств заменить ооноцентричную систему международных отношений "миропорядком, основанном на правилах". В формате ГДУ проводятся регулярные министерские встречи на полях недели высокого уровня сессий ГА ООН в Нью-Йорке.