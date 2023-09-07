Южная Осетия направит в зону СВО автомобили "Нива" и специальные средства разведки

Помощник президента республики Алан Плиев отметил, что по поручению президента Южной Осетии Алана Гаглоева в ближайшие дни в зону проведения специальной военной операции также отправят гуманитарную помощь

ЦХИНВАЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Южной Осетии отправят в зону специальной военной операции для осетинских бойцов шесть автомобилей "Нива" и специальные разведывательные средства, сообщил ТАСС помощник президента закавказской республики Алан Плиев.

Собеседник отметил, что по поручению президента Южной Осетии Алана Гаглоева в ближайшие дни в зону проведения специальной военной операции будет отправлена гуманитарная помощь.

"Мы находимся на постоянной связи с нашими бойцами, которые находятся на передовой в зоне СВО. На сегодняшний день они остро нуждаются в транспортных средствах. Мы прибрели для них шесть автомобилей "Нива", которые будут дополнительно загружены предметами первой необходимости. Также мы отправляем туда специальные разведывательные средства - квадрокоптеры, тепловизоры, рации", - сказал Плиев.

Он уточнил, что в ближайшее время планируется приобрести грузопассажирские транспортные средства УАЗ, в которых также нуждаются бойцы на передовой.

Ранее осетинские подразделения в зоне специальной военной операции получили несколько десятков новейших дронов от Гаглоева и главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

В мае президент Южной Осетии посетил расположение осетинских бойцов в Мелитополе и доставил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим 4-й военной базы, добровольцам из батальонов "Алания" и "Шторм". Гуманитарный груз содержал квадрокоптеры, тепловизоры, рации, генераторы, а также предметы первой необходимости, - продукты питания, воду, камуфлированную военную одежду, сапоги, снуд-маски, спальные мешки и печи. Также Гаглоев передал одному из подразделений свой личный автомобиль "пикап".