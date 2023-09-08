Министр обороны Саудовской Аравии провел переговоры со своим французским коллегой

По данным Саудовского агентства печати, Халед бен Сальман Аль Сауд и Себастьен Лекорню обсудили вопросы военного сотрудничества и совместной координации в сфере обороны

ДУБАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы правительства - министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд встретился с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом.

Как отмечает Саудовское агентство печати, в ходе переговоров министры обсудили вопросы военного сотрудничества и совместной координации в сфере обороны, а также рассмотрели "стратегические отношения, связывающие две дружественные страны". Другие сведения о встречи не приводятся.

Агентство AFP 4 сентября сообщило о запланированном с 6 по 11 сентября турне Лекорню по странам Персидского залива. Ожидается, что в Саудовской Аравии, которую глава оборонного ведомства Франции посетил впервые за пять лет, он встретится с наследным принцем и премьер-министром королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По окончании визита в Саудовскую Аравию министр планирует посетить Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным агентства, Лекорню проведет переговоры с министром обороны Кувейта шейхом Ахмедом Фахадом аль-Ахмедом ас-Сабахом, а также государственным министром ОАЭ по вопросам обороны Мухаммедом бен Ахмедом аль-Баварди.