Эксперты отметили рост числа терактов в странах ШОС в 2023 году

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев отметил, что "за последние три года совершенно 80 резонансных терактов"

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Эксперты отмечают рост числа террористических актов в странах Шанхайской организации сотрудничества в текущем году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

"По оценкам экспертов, за последние три года в государствах ШОС совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом в текущем году наблюдается их резкий рост. Если в 2022 году было 18 терактов, то в 2023 уже 47", - сказал Сейсембаев, слова которого приводит агентство Казинформ.

По его словам, от рук террористов погибли более 400 мирных граждан, около 940 человек получили ранения. "Для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1 600 террористов и их пособников. Ликвидированы около 60 преступников, оказавших сопротивление властям", - отметил заместитель председателя КНБ.

В пятницу в Астане проходит 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.