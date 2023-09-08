В Грузии заявили о готовности сотрудничать с оппозицией для сближения с ЕС

При этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает, что оппозиция пытается "устроить саботаж" процессу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство Грузии готово сотрудничать с оппозиционными силами страны, чтобы выполнять условия для сближения страны с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

"Власти Грузии, правящая партия были, есть и будут абсолютно готовы сотрудничать со всеми оппозиционными силами, чтобы осуществилась общая национальная идея, - Грузия еще больше сблизилась с ЕС, страна получила статус кандидата", - сказал Гарибашвили.

В то же время премьер подчеркнул, что оппозиция пытается "устроить саботаж" процессу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС. "Для них [оппозиции] главный предмет спекуляций - это как раз присвоение стране статуса кандидата. Радикальные силы используют его для того, чтобы осуществить дестабилизацию в стране, чтоб страна не получила статус кандидата", - отметил глава правительства.

Боррель прибыл в Грузию 7 сентября, это его первый визит в страну. В пятницу он провел встречи с главой МИД Ильей Дарчиашвили, депутатами парламента и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Также запланирована его встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, представителями гражданского сектора. На встречах обсуждаются перспектива Грузии получить статус кандидата в члены ЕС и работа, которую осталось проделать для выполнения 12 рекомендаций.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.