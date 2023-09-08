Вице-премьер Болгарии назвала культурную дипломатию приоритетом внешней политики страны

Мария Габриэль также предложила активизировать взаимодействие с дипломатическими представительствами

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Развитие бренда "Болгария" и культурная дипломатия являются приоритетом внешней политики страны. Об этом на международном форуме "Бренд "Болгария" - прикоснись к чудесам", организованном обществом "Культурное наследство", заявила вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль.

Как отмечает Болгарское телеграфное агентство, вице-премьер в выступлении на форуме определила как ключевые направления развитие бренда "Болгария" в координации с внешней политикой, организациями, работающими в области культуры, и создание цифровой платформы данной инициативы.

Габриэль также предложила активизировать взаимодействие с дипломатическими представительствами для развития культурной дипломатии.

На 15 сентября запланировано проведения координационной встречи министров культуры, экономики, сельского хозяйства, образования, регионального развития и благоустройства, а также других заинтересованных ведомств. Во время встречи будет обсуждена совместная работа по развитию инициативы.