Маск отверг обвинения в том, что соцсеть X используется для "пророссийской пропаганды"

По словам американского журналиста Гленна Гринвальда, политика соцсети по цензурированию контента "еще больше способствует распространению пророссийской пропаганды"

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что в его социальной сети X (ранее Twitter) нет никакой "пророссийской пропаганды".

"Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы этого не видим", - написал Маск в X, комментируя пост американского журналиста Гленна Гринвальда. В его посте содержится отсылка к публикации The Washington Post о том, что политика соцсети по цензурированию контента "еще больше способствует распространению пророссийской пропаганды".

Ранее Маск также опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к интернет-сервису Starlink у побережья Крыма. При этом он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота, так как он не хотел становится "явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".

Подозрения в подкупе Twitter

После приобретения Маском компании Twitter в октябре 2022 года несколько независимых журналистов начали публикацию досье, состоящего из внутренней переписки и различной документации. Журналист Мэтт Тайбби со ссылкой на внутреннюю переписку Twitter, в частности, сообщил, что компания регулярно выполняла указания американских властей, в основном представителей Демократической партии, по цензурированию своей соцсети.

Это подтвердил и Маск, заявивший ранее, что "правительство заплатило Twitter миллионы долларов", чтобы скрыть от общественности информацию с ноутбука сына президента США Хантера Байдена, которая указывала, что тот мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings встречу со своим отцом Джо Байденом в бытность того вице-президентом США.

До приобретения компании Маск также критиковал платформу за ограничение свободы слова путем удаления определенного контента.