В Австрии заявили, что выдача уклонистов Украине не предусмотрена нормативными актами ЕС

МВД Австрии отмечает, что не обладает информацией о том, кто из украинских беженцев подпадает под призыв

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Австрия не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче. Об этом заявил представитель министерства юстиции республики.

В 4-й статье документа указано, что выдача в связи с воинскими преступлениями, то есть преступлениями против порядка несения воинской службы, которые "не являются преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом", исключается из сферы применения Конвенции.

"Исходя из этого, австрийские суды будут использовать данное основание для отказа [в выдаче]", - приводит его слова Австрийское агентство печати. МВД Австрии также отмечает, что не обладает информацией о том, кто из украинских беженцев подпадает под призыв. В стране сейчас могут находиться до 14 тыс. граждан Украины призывного возраста.

В конце августа глава украинской парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский признал, что процедуры массовой экстрадиции не существует, а по каждому случаю необходимо предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования или суда. По его словам, власти Украины "будут думать", как сделать процедуру более гибкой.

Польская газета Rzeczpospolita ранее писала, что власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. По данным издания, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.