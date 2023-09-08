Участники СНГ планируют принять заявление о поддержке и продвижении русского языка

Документ подтверждает приверженность государств его использованию во взаимных контактах и на площадках международных организаций и форумов

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Главы государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на очередном заседании планируют принять заявление о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета организации.

"8 сентября 2023 года в Минске с использованием видео-конференц-связи состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Заявления глав государств - участников Содружества Независимых Государств о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения, - говорится в сообщении. - Проект заявления планируется принять на очередном заседании Совета глав государств СНГ".

Во встрече экспертной группы приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

"В проекте заявления отмечается важность сохранения и популяризации уникального языкового и историко-культурного наследия государств - участников СНГ, констатируется значимость русского языка в деле укрепления общего культурно-гуманитарного пространства Содружества, подтверждается приверженность использованию русского языка во взаимных контактах и на площадках международных организаций и форумов", - отметили в Исполкоме СНГ.

Очередное заседание Совета глав государств СНГ запланировано в Бишкеке 13 октября.

В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. На прошедшем в середине октября 2022 года саммите СНГ главы государств поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, а также утвердили ее концепцию. К настоящему времени эксперты из стран Содружества согласовали проект договора об учреждении организации и соответствующего решения Совмина СНГ.