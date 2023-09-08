На саммите G20 журналистам в качестве сувениров вручают почтовую марку и индийские специи

Также в набор входит небольшая картина с изображением слона, блокнот, ручка и USB-хаб

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Журналисты, аккредитованные на саммит Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, получают от организаторов сувенирный набор с выпущенной по случаю встречи лидеров "двадцатки" маркой и индийскими специями, передает корреспондент ТАСС.

В рюкзаке с эмблемой индийского председательства в G20 представителям прессы также вручают набор с индийскими кофе и пряностями - кардамоном, черным перцем, гвоздикой и корицей, которые, по словам организаторов, "полезны для здоровья". Среди подарков - индийский сувенир в виде небольшой картины с изображением слона. Репродукция выполнена на шелке.

Из того, что пригодится в работе, кроме традиционных блокнота и ручки, организаторы положили в рюкзак USB-хаб.

Сувенирные наборы выдаются корреспондентам строго по QR-коду с пропуском для прохода в пресс-центр "двадцатки" и под роспись. Всего на саммит аккредитованы около 4 тыс. местных и иностранных журналистов.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.