Франция отказалась возвращать два вертолета, принадлежащих армии Нигера

По данным Jeune Afrique, французская компания Sabena Technics приняла на ремонт два вертолета модели Gazelle в начале августа

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Франция отказалась возвращать в Нигер два вертолета Gazelle, ранее отправленные в ремонт. Об этом сообщает портал Jeune Afrique.

Как отмечается, французская компания Sabena Technics приняла на ремонт два вертолета модели Gazelle, принадлежащие ВВС Нигера, в начале августа. Однако Генеральная дирекция по вооружению Франции запретила компании осуществлять ремонт, как и возвращать их.

Ранее Франция предоставила Нигеру пять вертолетов в рамках помощи в борьбе с терроризмом, три из которых были поставлены в 2015 году, а два других - в 2022 году.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), в котором членство Нигера было приостановлено, ввело против мятежников санкции и потребовало от них освободить Базума, пригрозив применением силы.