МИД Белоруссии назвал цинизмом заявления Запада о процедуре обмена белорусских паспортов

Пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз отметил готовность поговорить об этом, если стороны выразят желание

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Заявления Госдепартамента США и внешнеполитической службы Евросоюза о беспокойстве за белорусских граждан в связи с изменениями процедуры обмена паспортов являются верхом цинизма. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, коснувшись соответствующего вопроса.

"Заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан - это верх цинизма. Но если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. А вот читать лекции - это не к нам, не к независимой Беларуси", - сказал он.

Глаз отметил, что в Минске не обращались с просьбой к Вашингтону и Брюсселю с просьбой о юридической экспертизе белорусских законодательных актов. "Белорусы, в принципе, прекрасно обходятся без их ценных советов в отношении того, как им жить и строить свое независимое государство. Время ценных указаний для нас ушло где-то еще с [президентом США в 1993-2001 годах] Биллом Клинтоном", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", в соответствии с положениями которого белорусские заграничные учреждения более не уполномочены обменивать паспорта и идентификационные карты. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о том, что "Евросоюз решительно осуждает" такое нововведение. Аналогичное заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщивший также о том, что по этому вопросу Вашингтон "продолжают тесные консультации" со своими европейскими союзниками и "белорусскими демократическими силами" из числа находящихся за рубежом оппозиционных деятелей.

Визовый квест Запада

Пресс-секретарь МИД Белоруссии заявил, что Госдепартамент США, который "постоянно талдычит" мантру о поддержке независимости Белоруссии, де-факто позволяет себе оценивать совершенно прикладные вещи внутреннего законодательства республики.

"США - один из мировых чемпионов по количеству совершенно драконовских норм внутреннего законодательства. Слежка за гражданами, беспочвенные аресты, санкционированные пытки, тюрьмы вне национальной юрисдикции и так далее. Не только у нас, но и у большинства цивилизованных стран мира есть огромные вопросы по этому поводу", - указал Глаз, добавив, что Вашингтон в принципе не имеет никакого права учить кого-либо демократии и правам человека.

Он отметил, что на Западе предположили, что принятие указа, якобы, наносит ущерб тысячам белорусов, однако при этом лукаво умолчали, какой ущерб действия Европы и США наносят миллионам граждан республики. "Под незаконными санкциями находятся целые отрасли белорусской экономики с сотнями тысяч занятых, белорусов лишили нормального авиасообщения с западными странами, по прихоти американского руководства ограничена даже продажа билетов для наших граждан и обслуживание самолетов, ограничены поставки важных медицинских принадлежностей для лечения белорусов, затруднены электронные платежи для бизнеса и между родственниками по разные стороны границы, практически парализовано грузовое сообщение с ЕС с огромным количеством работающих в этой отрасли, даже нормально перемещаться через сухопутную границу белорусам, да и своим собственным гражданам, препятствуют страны Евросоюза", - напомнил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Глаз также привел в пример получение белорусами шенгенских и американских въездных виз, который стал представлять собой "квест, длящийся месяцами, да порой еще сопровождающийся откровенно унизительными требованиями и процедурами". "Пусть бы подумали вот об этих своих консульских функциях и услугах", - посоветовал он Вашингтону и Брюсселю.