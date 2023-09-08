Саудовская Аравия ведет переговоры с Францией о приобретении истребителей Rafale

По словам собеседников агентства, этот вопрос, в частности, обсуждался на встрече министра обороны Саудовской Аравии и министра Вооруженных сил Франции, который находится с официальным визитом в Эр-Рияде

ДУБАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия обсуждает с Францией возможность приобретения многоцелевых истребителей Rafale для военно-воздушных сил королевства, которые в настоящее время используют американские F-15 и европейские Eurofighter Typhoon. Об этом ТАСС сообщили два источника.

Как утверждают собеседники агентства, вопрос приобретения истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation, в частности, обсуждался на встрече министра обороны Саудовской Аравии и министра Вооруженных сил Франции, который находится с официальным визитом в Эр-Рияде. По словам одного из источников, Саудовская Аравия рассматривает возможность закупить до 200 самолетов - в зависимости от условий потенциального соглашения, которые будут определены производителем.

"В долгосрочной перспективе королевство могло бы приобрести от 100 до 200 истребителей Rafale, что примерно сопоставимо с количеством F-15 и Eurofighter Typhoon, которые сейчас стоят на вооружении армейской авиации", - сказал источник. В то же время собеседник агентства отметил, что переговоры между Саудовской Аравией и Францией находятся на начальном этапе, поэтому в настоящее время стороны не достигли "даже предварительных договоренностей".

По словам другого источника, Саудовская Аравия, которая рассматривала возможность приобрести истребители Rafale в 2006 году, но сделала выбор в пользу F-15, теперь стремится диверсифицировать источники импорта вооружений. "Власти королевства постепенно пересматривают подход к взаимодействию с импортерами вооружений, чтобы не оказаться в зависимости от какой-либо одной страны", - подчеркнул источник. По его мнению, заинтересованность Саудовской Аравии в истребителях Rafale обусловлена, среди прочего, напряженностью в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона, а также свидетельствует о том, что королевство хотело бы ограничить присутствие США на Ближнем Востоке. При этом собеседник агентства отметил, что несмотря на переговоры о приобретении французских истребителей, Саудовская Аравия по-прежнему проявляет интерес к F-35 - американскому многофункциональному истребителю пятого поколения, к которому Rafale не относится.

Оба источника также сообщили, что на переговорах министра обороны Саудовской Аравии и министра Вооруженных сил Франции обсуждалась возможность присоединения Эр-Рияда к разработке авиационного комплекса шестого поколения FCAS / SCAF (Future Combat Air System). Ключевым технологическим компонентом комплекса является истребитель шестого поколения (NGF). Кроме него в состав FCAS входят новейший авиадвигатель, перспективная система авиационных вооружений, новейшие беспилотники типа "надежный ведомый" (loyal wingman), передовые датчики и технология малозаметности, а также облачная сеть хранения и передачи данных.

Интересы сторон

Как отмечают источники, Саудовская Аравия может заинтересовать разработчиков FCAS, предложив такой объем финансирования, который может существенно ускорить реализацию проекта. Таким образом власти Саудовской Аравии рассчитывают в будущем получить нужное ей количество новейших истребителей и отказаться от необходимости закупать американские F-35. "С каждым годом королевству все труднее рассчитывать на поставки этих самолетов (F-35 - прим. ТАСС). Учитывая состояние отношений Саудовской Аравии и США, которое мы наблюдаем сегодня, американская администрация вряд ли одобрит поставки", - уверен один из собеседников агентства.

По словам источников, вопросы о приобретении истребителей Rafale и участии в разработке авиакомплекса FCAS, где ведущая роль отведена Dassault Aviation, будут обсуждаться на встрече главы оборонного ведомства Франции с наследным принцем Саудовской Аравии.

Визит министра Вооруженных сил Франции в Саудовскую Аравию

В ночь на пятницу первый заместитель главы правительства - министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд встретился с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом. Как сообщило Саудовское агентство печати, в ходе переговоров министры обсудили вопросы военного сотрудничества и совместной координации в сфере обороны, а также рассмотрели "стратегические отношения, связывающие две дружественные страны".

В понедельник агентство AFP сообщило о запланированном с 6 по 11 сентября турне Лекорню по странам Персидского залива. Ожидается, что в Саудовской Аравии, которую глава оборонного ведомства Франции посетил впервые за пять лет, он встретится с наследным принцем и премьер-министром королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По окончании визита в Саудовскую Аравию министр планирует посетить Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным агентства, Лекорню проведет переговоры с министром обороны Кувейта шейхом Ахмедом Фахадом аль-Ахмедом ас-Сабахом, а также государственным министром ОАЭ по вопросам обороны Мухаммедом бен Ахмедом аль-Баварди.