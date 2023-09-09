8 сентября, 21:18

Директор ФБР считает, что разведка РФ представляет большую угрозу для США

EPA-EFE/ SHAWN THEW
Директор ФБР Кристофер Рей
© EPA-EFE/ SHAWN THEW

Кристофер Рей уверен, что в Америке велико присутствие российских разведчиков

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей полагает, что разведывательные службы РФ сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу.

"Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика", - сказал глава бюро во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне, его слова привела газета The Hill. "Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах", - утверждал Рей.

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"Мы постоянно сталкиваемся с этим, пытаемся заблокировать, предотвратить и помешать этому всеми возможными способами", - добавил директор ФБР. По его версии, США удалось сделать "очень позитивные, успешные шаги" в последние несколько лет на этом направлении.

В июне заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания, заявила, что американские спецслужбы оказывают психологическое давление на сотрудников российского постпредства при всемирной организации. Как она отметила, США продолжают применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности взаимодействия российских дипломатов с ООН, в частности активизировались вербовочные подходы местных спецслужб. 

Теги:
СШАРоссияРей, Кристофер
© Информационное агентство ТАСС
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