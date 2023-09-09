Ким Чен Ын принял делегацию из КНР, отправленную на празднование 75-летия основания КНДР

Встреча состоялась 8 сентября

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял китайскую делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, отправленную в народную республику по случаю 75-й годовщины ее основания, и обсудил с ней развитие сотрудничества. Об этом сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи".

По его данным, встреча состоялась 8 сентября и прошла в обстановке "теплоты и дружбы". Руководитель КНДР выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за присланные поздравления, а также за отправку делегации. Это, по его словам, дает понять, что в Пекине придают "весьма серьезное значение" отношениям двух стран. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНР под руководством Коммунистической партии Китая добьется процветания.

Стороны договорились развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами и расширять взаимодействие во всех областях ради благополучия народов двух стран, указывает радио.

В отправленном поздравлении председатель КНР заявил, что готов активизировать обмен с КНДР "стратегическими мнениями", а также наращивать деловое сотрудничество и развивать отношения, чтобы внести вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.