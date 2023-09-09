The Hill: Белый дом в 2021 году раскритиковал Клинтон за просьбу к Зеленскому

Бывшая госсекретарь США просила президента Украины помочь вывезти женщин из Афганистана

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон во время вывода американских сил из Афганистана в августе 2021 года обратилась к Киеву за помощью в эвакуации из республики группы женщин, Белый дом за это подверг ее критике. Об этом говорится в книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician о работе администрации действующего президента США Джо Байдена.

По словам Фора, экс-руководитель американского внешнеполитического ведомства пыталась организовать выезд из Афганистана группы местных жительниц, которые, по ее мнению, могли подвергнуться насилию со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) после ухода американских военных. "Клинтон позвонила помощнику президента Украины Владимира Зеленского и спросила, можно ли посадить беженцев на военный самолет, который должен был направиться в Киев. Из-за данных действий ей сделали внушение", - говорится в выдержке из книги, опубликованной в газете The Hill.

Как следует из публикации, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан потребовал объяснений от Клинтон. Она ответила, что "ей не пришлось бы звонить", если бы это сделали сотрудники администрации США. Экс-госсекретарь заверила, что будет координировать подобные шаги с Вашингтоном.

Она просила помощи у властей Катара и Албании, а также у канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Клинтон уточнила, что не действует от лица правительства США, говорится в книге.

Уход США из Афганистана

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Байден 14 апреля 2021 года объявил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годов численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.