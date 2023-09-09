США добиваются включения формулировок о РФ и Украине в совместное заявление саммита G20

Как отметил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер, Вашингтон не уверен, что документ согласуют

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация США работает над тем, чтобы включить в совместное заявление по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Индии формулировки, касающиеся России и Украины, но пока не уверена, что документ будет согласован. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Что касается возможного совместного коммюнике, я не хочу забегать вперед в свете того, что диалог о содержании в целом продолжается. Я отмечу, что в таком формате это всегда труднее, чем, к примеру, в Группе семи. Группа семи - это объединение стран с чрезвычайно схожими взглядами, а Группа двадцати - это просто в большей степени разноплановая структура с большим расхождением взглядов, в частности, на некоторые из международных проблем. В начале их списка были бы Россия и Украина", - сказал он.

По мнению Файнера, сопровождающего президента США Джо Байдена во время его поездки в Индию, включить в заявление формулировки, касающиеся проведения Россией специальной военной операции на Украине, "будет труднее". "Поэтому мы работаем над этими проблемами", - добавил он.

Файнер утверждал, что США видят "все более конструктивные заявления и подходы к российско-украинскому конфликту со стороны некоторых участников G20". "Как именно будет обстоять ситуация с совместным коммюнике, мы узнаем в ближайшие часы", - констатировал он.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.