Байден обсудит в Ханое углубление сотрудничества между США и Вьетнамом

Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, визит американского лидера в республику даст возможность странам укрепить связи для "стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе"

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибудет с государственным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) после саммита стран Группы двадцати (G20) в Индии. Он посетит Ханой, где проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом СРВ Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Глава вашингтонской администрации намерен обсудить "пути дальнейшего углубления американо-вьетнамского сотрудничества", подчеркнули ранее в Белом доме. Так, по мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, "визит является значительным шагом в укреплении дипломатических связей [двух стран] и отражает ту ведущую роль, которую Вьетнам будет играть в растущей сети партнерских отношений [США] в Индо-Тихоокеанском регионе".

"По мере того, как мы будем решать общие задачи по всем направлениям - от Южно-Китайского моря до критически важных и новых технологий - Соединенные Штаты и Вьетнам сформулируют видение того, как в XXI веке вместе поддерживать свои энергичные партнерские отношения", - отметил советник главы государства, добавив, что вашингтонская администрация "уделяет региону пристальное внимание". По его словам, поездка американского лидера во Вьетнам станет "прекрасной возможностью развить партнерские отношения обеих стран в таком ключе, чтобы они <...> способствовали укреплению безопасности, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе". При этом Салливан подчеркнул, что Байден в Ханое поднимет вопросы, связанные с уважением "свободы выражения мнений, свободы вероисповедания и соблюдения других фундаментальных прав".

Соглашение о стратегическом партнерстве

Американские эксперты ожидают, что Вашингтон и Ханой во время визита Байдена объявят о "значительном укреплении американо-вьетнамских отношений" с учетом разногласий США и КНР, отмечает телекомпания ABC. Так, по данным источников газеты Politico, американский лидер намерен подписать во Вьетнаме соглашение о двустороннем "стратегическом партнерстве". Соглашение позволит наладить "новое двустороннее сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта". Договоренности "открывают путь к более тесному дипломатическому, экономическому и технологическому сотрудничеству", отмечает издание. Оно полагает, что этот шаг направлен на то, чтобы "сблизить Ханой с Вашингтоном в период возросшей напряженности с Пекином".

Экономика и торговля

Вьетнам и США в 1995 году официально восстановили прерванные вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. Первым президентом США, посетившим Вьетнам после того, как две страны установили дипломатические отношения, стал в ноябре 2000 года Билл Клинтон. Его преемники Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп также посетили Вьетнам во время своих президентских сроков.

Большую роль в развитии двустороннего всеобъемлющего партнерства, как отметил президент и исполнительный директор Делового совета США-АСЕАН Тед Осиус, играют торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама - двусторонний товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022 году. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20% в год. Сейчас Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама и его вторым по величине торговым партнером. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. США при этом входят и в число главных инвесторов вьетнамской экономики - американский бизнес реализует в СРВ 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.

Оборона и безопасность

Ханой и Вашингтон укрепляют сотрудничество в сфере национальной обороны и безопасности. В 2016 году Соединенные Штаты полностью сняли эмбарго на поставки летального оружия Вьетнаму. С тех пор они передали Вьетнаму 24 патрульных катера "Железная акула" (Metal Shark), различное оборудование, учебные и операционные средства, а также два больших патрульных корабля береговой охраны класса Hamilton в 2017 и 2020 годах соответственно и готовятся передать третий такой корабль в предстоящий период с целью помочь Вьетнаму повысить его потенциал обеспечения безопасности на море.

Гуманитарные связи

Обе стороны уделяют приоритетное внимание гуманитарному сотрудничеству, в том числе преодолению последствий войны и поиску пропавших без вести военнослужащих. Начиная с 1973 года, когда американский военный контингент был выведен с территории Вьетнама, стороны провели уже больше 150 совместных экспедиций по поиску останков и установлению имен пропавших на войне солдат. На сегодняшний день уже удалось вернуть в США и идентифицировать останки более 730 пропавших без вести американских военнослужащих. Соединенные Штаты также продолжают оказывать Вьетнаму помощь в устранении тяжелых последствий войны и реабилитации тех, кто от нее пострадал, уделяя первостепенное внимание очистке вьетнамской земли от применявшихся в годы войны армией США ядохимикатов и обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов.

Активно развивается взаимодействие двух стран в областях образования, межличностных обменов и туризма. Вьетнам занимает первое место среди стран Юго-Восточной Азии и пятое место в мире по количеству студентов, обучающихся в США. Ежегодно американские вузы принимают на обучение порядка 25 тыс. вьетнамских студентов.

По данным Национальной администрации туризма, Соединенные Штаты входят в пятерку стран, лидирующих по количеству туристов во Вьетнаме. Число американцев, посещавших Вьетнам, достигало в среднем 700 тыс. в год до пандемии COVID-19. В 2023 году Вьетнам намерен принять не менее миллиона гостей из США.