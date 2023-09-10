Глава МИД Турции посетит Казахстан 10-11 сентября

По сообщению турецкого внешнеполитического ведомства, стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональную и международную повестку

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит с официальным визитом Казахстан 10-11 сентября по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, следует из сообщения МИД Турции.

"По случаю визита мы обсудим наши двусторонние отношения с нашим расширенным стратегическим партнером, братским Казахстаном, а также текущие региональные и международные события", - говорится в сообщении.

Это будет первый визит Фидана в Казахстан на посту министра иностранных дел республики. Эту должность он занял в новом правительстве, сформированным президентом Тайипом Эрдоганом после победы на выборах в июне 2023 года. До этого Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) с 2010 года.