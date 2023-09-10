Столтенберг назвал Туркмению ключевым партнером НАТО в Центральной Азии

Генсек альянса также подчеркнул активную деятельность страны в оказании гуманитарной помощи Афганистану

АШХАБАД, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил роль Туркмении как ключевого партнера организации в Центральной Азии. Об этом сообщили в МИД республики.

В ведомстве указали, что 7 сентября посол Туркмении в Бельгии Сапар Пальванов вручил верительные грамоты Столтенбергу в качестве главы миссии при НАТО. "Генеральный секретарь НАТО отметил важность роли Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии, в частности, в вопросах региональной стабильности и безопасности. При этом подчеркнута активная деятельность страны в деле оказания гуманитарной помощи Афганистану", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили развитие отношений между Туркменией и НАТО, отметили успешно реализованные программы сотрудничества в образовательном секторе и выразили готовность укреплять отношения в приоритетных для сторон направлениях. Посол выделил основные принципы внешней политики Туркмении, основанные на постоянном нейтралитете. В этой связи он подчеркнул что военная доктрина страны имеет исключительно оборонительный характер, подтверждая приверженность республики укреплению мировой безопасности, а также защите национальных интересов.