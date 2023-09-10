Багдад и Анкара не договорились о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана

Как сообщили в Багдаде, уровень добычи нефти в Ираке в настоящий момент превысил 4,23 млн баррелей в сутки

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Багдад и Анкара до сих пор не достигли соглашения о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, глава Миннефти Ирака Хайян Абдель Гани.

"Соглашение с турецкой стороной о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан до сих пор не было достигнуто", - приводит заявление министра агентство INA. По его словам, "экспорт с месторождений в Иракском Курдистане все еще приостановлен".

Министр сообщил, что уровень добычи нефти в Ираке в настоящий момент превысил 4,23 млн баррелей в сутки. Он отметил также, что "цены на нефть на мировом рынке сейчас стабилизируются после того, как стран - участниц соглашения ОПЕК договорились снизить уровень добычи".

Между Багдадом и Эрбилем действует соглашение об экспорте центральными властями нефти из автономного региона взамен на 12,6% от федерального бюджета в казну Иракского Курдистана. 3 сентября иракское правительство постановило выделить 500 млрд динаров (около $380 млн) на зарплаты жителям Курдистана. Однако региональное правительство настаивает на том, что эта сумма должна быть удвоена, поскольку в конце марта Турция временно прекратила импорт углеводородов из Иракского Курдистана из-за спора между Анкарой и Багдадом, а автономия лишилась значительного источника финансирования.

В конце марта Турция временно прекратила импорт углеводородов из Иракского Курдистана, после того как Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже обязал Багдад выплатить Анкаре компенсацию в рамках разбирательства, касающегося экспорта иракской нефти. Арбитражный процесс связан с претензиями Ирака к Турции по поводу того, что она разрешила курдской администрации экспортировать нефть через турецкий порт Джейхан по отдельному трубопроводу из Киркука. Ирак опротестовал в суде правомочность использования этой магистрали, заявляя, что данный шаг противоречит законодательству. Иракский Курдистан ежедневно поставлял 450 тыс. баррелей нефти, добытой в регионе, а также на северных месторождениях близ иракского города Киркук.