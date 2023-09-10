В Белоруссии сообщили о минимальном уровне контактов с НАТО

По словам помощника министра обороны республики Валерия Ревенко, контакты необходимы для сохранения каналов экстренной связи

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белоруссия поддерживает минимальные контакты с Североатлантическим альянсом с целью сохранения каналов экстренной связи. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики - помощник министра обороны Валерий Ревенко.

"К сожалению, официально взаимодействия [Минска и альянса] нет ориентировочно где-то с ноября 2021 года, когда НАТО в одностороннем порядке прекратила отношения с Республикой Беларусь. Но де-факто у нас поддерживается минимальный уровень контакта для того, чтобы минимизировать какие-то определенные негативные явления, чтобы сохранить хотя бы каналы для разговора, чтобы сохранить ту позицию, с которой мы можем взаимодействовать в будущем, когда у нас что-то стабилизируется, наладится, какие-то политические процессы, для того чтобы взаимодействовать в дальнейшем", - сказал Ревенко в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что Минск активно налаживает контакты в военной сфере с Индией, Ираном, Кубой и развивает взаимодействие с государствами, которые не придерживаются однополярности. "Мы обратили взор и на страны Африки. На следующей неделе у нас ожидается ознакомительный визит представителей стран Африки - 14 стран посещают Республику Беларусь. Мы понимаем, что наши друзья есть везде, и мы хотим с этими друзьями развивать сотрудничество", - подчеркнул Ревенко.