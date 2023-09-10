МО Белоруссии: Минск старается сдержанно реагировать на нарушения границы украинскими БПЛА

В республике заявили, что Белоруссии необходимы нормальное взаимопонимание и дружеские отношения с Украиной

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белоруссия старается сдержанно действовать в случае нарушения границы украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики - помощник министра обороны Валерий Ревенко.

"Мы стараемся выдержанно действовать в отношении нарушений беспилотными летательными аппаратами нашего воздушного пространства. Мы понимаем стратегию. Нам необходимо нормальное взаимопонимание и дружеские отношения с Украиной", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Ревенко напомнил, что с украинской стороны в последнее время для охраны границы задействуются не профессиональные пограничники, а "войска территориальной обороны, иные военизированные подразделения, которые, мягко говоря, не понимают, что такое государственная граница, и просто провокационно себя ведут".

Утвержденное в январе президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение об охране государственной границы в 2023 году предполагает сосредоточение основных усилий на украинском направлении. Согласно данным Госпогранкомитета, по состоянию на начало текущего года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тысячи военнослужащих, ведет оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км.