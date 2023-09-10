Глава разведки "Моссад" утверждает, что Израиль опасается поставок РФ вооружений в Иран

Как заявил Давид Барнеа, израильские власти считают, что это может создать угрозу безопасности еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израиль испытывает опасения по поводу предполагаемых поставок Россией вооружений Ирану, считая, что это может создать угрозу безопасности еврейского государства. Об этом заявил глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, выступая на открытии ежегодной конференции Института антитеррористической политики в Университете Райхмана в Герцлии.

В своей речи он сосредоточил внимание на угрозах со стороны Ирана, выразив обеспокоенность по поводу продолжающегося укрепления иранских позиций в регионе, сообщила пресс-служба израильского правительства, распространившая высказывания главы "Моссад". По версии Барнеа, "Иран и его лидеры пытаются продать миру картину просвещенной страны в надежде присоединиться к семье наций и заработать уважаемое положение". "Эта цель и спонсируемый государством терроризм не совместимы друг с другом, однако использование сателлитов позволяет Ирану скрываться. Нас эта история совершенно не впечатляет", - сказал он.

По утверждению главы "Моссад", амбиции Тегерана подпитывает ряд факторов, первым из которых он назвал предполагаемое "содействие, оказываемое [Ираном] России за счет продажи БПЛА". "Мы знаем, что иранцы также планировали продать России ракеты малой и большой дальности, но эта сделка была отменена. Я предчувствую, что скоро будут отменены и другие сделки", - утверждал Барнеа. "Мы обеспокоены тем, что россияне могут удовлетворить потребности Ирана в поставках ему вооружений и сырья, что поставит под угрозу Израиль", - добавил он.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.