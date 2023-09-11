Председатель КНР призвал повысить боеготовность ВС

Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления партийного строительства и поддержания высокого уровня целостности и единства Вооруженных сил страны

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал повысить всестороннюю боеготовность подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил в воскресенье вечером новостной телеканал CGTN.

В ходе инспекции штаба 78-й армейской группы НОАК, дислоцированной на северо-востоке страны, председатель КНР призвал "приложить усилия по повышению уровня боевой подготовки, усилению подготовки подразделений по ключевым и особо сложным дисциплинам и созданию новых боевых возможностей".

Председатель КНР также подчеркнул важность укрепления партийного строительства и поддержания высокого уровня целостности и единства ВС КНР, а также поблагодарил военных за вклад в ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В инспекции, прошедшей 8 сентября, также приняли участие заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и другие высокопоставленные офицеры НОАК.