11 сентября, 04:59
Военная операция на Украине

В Кривом Роге второй раз за день прозвучали взрывы

В Днепропетровской области действует воздушная тревога

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Звуки взрывов второй раз за день слышны в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

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«Кривой Рог. Взрывы», — написал он в Telegram-канале. Других подробностей Вилкул не привел.

В настоящее время в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что ночью в Кривом Роге был слышны взрывы. В регионе тогда тоже было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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