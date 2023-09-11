В Кривом Роге второй раз за день прозвучали взрывы

В Днепропетровской области действует воздушная тревога

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Звуки взрывов второй раз за день слышны в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал он в Telegram-канале. Других подробностей Вилкул не привел.

В настоящее время в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что ночью в Кривом Роге был слышны взрывы. В регионе тогда тоже было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.