Лидеры США и Вьетнама выступили против применения силы в Южно-Китайском море

Они также заявили о поддержке принципов суверенитета и юрисдикции государств региона "над их исключительными экономическими зонами"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили за свободу судоходства в Южно-Китайском море (ЮКМ) и против угроз и применения силы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров в связи с договоренностью вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Лидеры подчеркнули свою неизменную поддержку мирному разрешению споров в соответствии с международным правом, без угрозы или применения силы, а также свободе судоходства и пролета и беспрепятственной законной торговле в Южно-Китайском море", - указано в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Также руководители США и Вьетнама заявили о своей поддержке принципов суверенитета и юрисдикции государств региона "над их исключительными экономическими зонами и континентальными шельфами в соответствии с международным морским правом, отраженным в Конвенции ООН по морскому праву".

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор также в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.