Украина закрыла три КПП на границе с Молдавией

По данным пресс-службы Пограничной полиции Молдавии, переходы приостановили работу в связи с угрозами воздушной атаки

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Пограничные переходы "Унгурь - Бронница", "Атаки - Могилев-Подольский", а также железнодорожный КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский" на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

"Компетентные органы Украины приостановили работу КПП с 08:50 в связи с угрозами воздушной атаки", - говорится в сообщении.

В 2022 году в приграничных районах молдавские пограничники дважды обнаруживали фрагменты упавших ракет, предположительно от зенитного комплекса С-300.