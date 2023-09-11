Politico назвала украинский законопроект о коррупции "неверным сигналом"

Один из собеседников издания в европейских дипломатических кругах сообщил, что сроки презентации отчета Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов ко вступлению в объединение могут быть сдвинуты, в том числе из-за необходимости более тщательного изучения прогресса Киева

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. ЕС хочет дать позитивный сигнал Киеву о прогрессе с выполнением условий для вступления, но инициатива украинского президента Владимира Зеленского о законодательном приравнивании коррупции в период действия военного положения к госизмене может стать "ложным сигналом" и причиной задержки презентации отчетов Еврокомиссии о прогрессе кандидатов на вступление в объединение. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.

"Мы хотим дать положительный сигнал Украине, но такие вещи, как предложение предоставить больше полномочий [украинским] спецслужбам по борьбе с коррупцией, могут дать неверный сигнал", - отметил западноевропейский дипломат. Он также охарактеризовал данную постсоветскую республику как "очень коррумпированную страну".

Один из собеседников издания в европейских дипломатических кругах также сообщил, что сроки презентации отчета Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов ко вступлению в объединение могут быть сдвинуты, в том числе из-за необходимости более тщательного изучения прогресса Киева.

Зеленский в интервью, которое показали по украинским телеканалам 27 августа, анонсировал внесение в Раду законопроекта, приравнивающего коррупцию к госизмене во время действия военного положения. Утром 30 августа на сайте украинского парламента появилась регистрационная карточка такого проекта. Однако инициатором выступил не глава государства, а группа парламентариев во главе с Дмитрием Разумковым. Пояснительная записка и текст законопроекта пока не обнародованы. Инициатива Зеленского приравнять коррупцию к госизмене вызвала неоднозначную реакцию не только на Украине, но и среди западных партнеров Киева, которые всегда называли борьбу с коррупцией одним из основных условий для сотрудничества. Эксперты отмечают, что передача расследования коррупционных деяний от Национального антикоррупционного бюро к весьма "лояльной" офису президента Службе безопасности Украины позволит Зеленскому использовать обвинения в коррупции в политических целях.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что объединение должно активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств.