Гросси: присутствие МАГАТЭ сыграло важную роль в стабилизации ситуации вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии отметил, что гордится "мужественными сотрудниками, которые выполняют эту важную задачу"

ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Присутствие наблюдательной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС сыграло важную роль в стабилизации ситуации вокруг станции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вступительном слове по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих агентства.

"Присутствие МАГАТЭ сыграло важную роль в стабилизации ситуации и в информировании мирового сообщества о работе Запорожской АЭС. Я особенно горжусь мужественными сотрудниками, которые выполняют эту важную задачу", - отметил глава МАГАТЭ.

"На Запорожской АЭС в настоящее время члены миссии следят за соблюдением пяти принципов, изложенных мною на заседании Совета Безопасности ООН, по защите станции от серьезной аварии", - подчеркнул Гросси. По его словам, до конца августа текущего года на ЗАЭС и четырех украинских атомных станциях (Ровенской, Хмельницкой, Чернобыльской и Южно-Украинской) побывали 53 миссии агентства, суммарно насчитывавшие 116 наблюдателей.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В начале сентября 2022 года Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После этого на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. В октябре 2022 года прошла первая ротация команды экспертов на ЗАЭС.