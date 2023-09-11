Суд в ЮАР отклонил просьбу экс-президента страны Зумы продолжить дело против госпрокурора

Судья Высокого суда Питермарицбурга Грегори Крюгер заявил, что суд пришел к выводу, что ни один из аргументов, представленных Джейком Зумой, не имеет смысла

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в ЮАР отклонил иск бывшего президента страны Джейкоба Зумы, в котором он требовал разрешить ему подать апелляцию на судебное решение, признавшее недействительным его частное обвинение в отношении государственного прокурора Билли Даунера и журналистки Кэрин Моэн. Соответствующее решение зачитал судья Высокого суда Питермарицбурга (провинция Квазулу-Наталь) Грегори Крюгер.

"Суд пришел к выводу, что ни один из аргументов, представленных Зумой, не имеет смысла", - сказал Крюгер. Ранее суд отклонил частное обвинение Зумы в отношении Даунера и Моэн на том основании, что оно представляет собой процессуальное злоупотребление.

В иске против Даунера и Моэн бывший глава государства обвинил их в публикации его персональных данных о состоянии здоровья. Одновременно Зума подал иск против действующего президента ЮАР Сирила Рамапосы, обвиняя его в "соучастии в уголовных преступлениях, совершенных Даунером".

Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг удовлетворил 5 июня иск президента ЮАР о прекращении дела, инициированного против него Зумой.

В судебной системе ЮАР частное обвинение применяется истцами в случаях, когда прокуратура отказывается начать дело по их заявлению.

Даунер является обвинителем на процессе, по которому проходит сейчас в суде провинции Квазулу-Наталь Зума. Экс-президента обвиняют в коррупции.