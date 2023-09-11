11 сентября, 12:41
Военная операция на Украине

Германия увеличит гуманитарную помощь Украине на €20 млн в преддверии зимы

Она составит €380 млн в 2023 году, отметила глава МИД ФРГ Анналена Бербок

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин увеличит гуманитарную помощь для населения Украины на €20 млн. Ее слова приводит телеканал n-tv.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы поддерживаем Украину в контексте подготовки к зиме. Мы увеличиваем срочную гуманитарную помощь на €20 млн, до €380 млн в этом году", - сказала она в Киеве.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд, напомнила Бербок. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.

Глава МИД ФРГ обещала продолжить оказывать помощь Украине. 

Теги:
УкраинаГерманияБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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