Эксперт заявил, что глобальный Юг в G20 укрепился благодаря БРИКС

Бывший глава комиссии по иностранным делам итальянского Сената Вито Петрочелли отметил, что "G7 изживает себя и не имеет основ для существования"

РИМ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Повестка БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), определенная на последнем саммите в Йоханнесбурге, нашла отражение на саммите Группы двадцати (G20), внутри которой консолидировались страны глобального Юга. Как сказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший глава комиссии по иностранным делам итальянского Сената, президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли, все попытки изолировать Россию провалились.

"Прошедший саммит "двадцатки" продемонстрировал, что попытка изолировать РФ провалилась на этом саммите, [представлявшему на нем РФ] министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову были даны все возможности представить и позиции, и стратегические проекты России на будущие годы. И надо отметить, что в этом заслуга властей председательствующей Индии, которые обеспечили работу форума без давления со стороны западных стран", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, итоговый документ БРИКС более обширный, чем у G20. "Это показывает, что у стран БРИКС, число участников которого расширяется, есть перспектива. А G20, как будто, не хватает кислорода, - продолжил он. - Страны, входящие в БРИКС и G20, выступали одним фронтом, отстаивая внимание к глобальному Югу. Страны, разделяющие одни и те же интересы, становятся все более сплоченными. Без расширения БРИКС этот процесс был бы затруднен внутри G20", - полагает эксперт.

"БРИКС определил приоритеты для глобального Юга на 5-7 лет, и G20 должна с этим считаться. Итоговый документ "двадцатки" этого саммита значительно отличался от предыдущих именно вниманием к глобальному Югу, и это результат идущих процессов консолидации", - добавил он.

При этом он убежден, что на этом фоне Группа семи (G7) изживает себя и не имеет основ для существования, хотя бы потому, что в ряду ведущих экономик мира остаются только США, Германия и Япония. "Страны "семерки" не представляют крупнейшие мировые экономики: Италия не входит больше в десятку, Франция - восьмая-девятая. И если следующий саммит [должен пройти в Италии - прим. ТАСС] станет очередным подтверждением, что "семерка" проводит лишь политику НАТО, он станет глобальным провалом для западных стран", - заключил Петрочелли.