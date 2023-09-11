В Казахстане заявили о влиянии санкций Запада на эксплуатацию российского оружия

В Минобороны республики пояснили, что страна-получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих предприятиях оборонно-промышленного комплекса

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Санкции Запада в отношении России могут значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию в Казахстане техники советского и российского производства. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Введение санкций [в отношении России] может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники, в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, как правило, страна-получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как например, Китай или Индия. "Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности в Сербии, Чехии, Словакии и так далее. В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно", - указали в Минобороны.

Там также опровергли утверждения, что прежнее руководство министерства отдавало предпочтение российскому бронетранспортеру, а нынешнее - машинам турецкого производителя. "Выбор необходимого вооружения и военной техники четко регламентирован правилами принятия на вооружение и осуществляется специально созданным коллегиальным органом. Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году. В течение последних 10 лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась", - пояснили в пресс-службе.