11 сентября, 15:12

Эстония и Латвия совместно закупят германские системы ПВО IRIS-T за €400 млн

По данным ERR, оборонный контракт станет самым крупным в истории Эстонии

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /ТАСС/. Эстония и Латвия подписали соглашение о совместной закупке германских систем противовоздушной обороны IRIS-T за €400 млн. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на государственный центр оборонных инвестиций.

По его информации, контракт на сумму €400 млн станет самым крупный оборонным контрактом в истории Эстонии. "Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба как для национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества", - приводит ERR слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Эстония и Латвия собираются более тесно сотрудничать с ФРГ в рамках европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield и закупят системы IRIS-T. 

Теги:
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